​Подведены итоги первого года интеллектуального проекта ƏlfəCIN

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell подвела итоги первого года работы интеллектуального проекта ƏlfəCIN, осуществляемого в рамках сотрудничества с интеллектуальным молодежным клубом "Хазар".

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, основной целью проекта ƏlfəCIN является популяризация движения интеллектуальных игр, организация рационального досуга и выявление интеллектуального потенциала молодых людей, содействие в достижении успехов в учебе, а также обеспечение вклада общества и бизнес сектора в осуществлении государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2011-2015 гг.".

За последний год в рамках проекта ƏlfəCIN компанией Bakcell и клубом "Хазар" был проведен целый ряд турниров по интеллектуальным играм для детей и молодежи. Среди них можно отметить Фестиваль интеллектуальных игр, Кубок и Суперкубок Азербайджана, Интеллектуальный марафон и другие.

В рамках проекта было организовано более 15 турниров по интеллектуальным играм, в которых приняли участие около 12 тыс. молодых людей из 18 районов Азербайджана. Благодаря совместным усилиям представителей корпоративного, государственного и общественного секторов, проект ƏlfəCIN был представлен широкой общественности и превратился в социально значимое событие в сфере просвещения молодежи.