Подписано соглашение о приобретении лицензированного программного обеспечения для госструктур

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджанской Республики подписало трехгодичное соглашение с компанией Microsoft о приобретении лицензий на программное обеспечение для государственных структур.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, согласно достигнутой между сторонами договоренности, планируется обеспечение компьютеров государственных служащих лицензиями (20 тысяч лицензий) на программное обеспечение Microsoft (Windows Pro, Office 365 ProPlus, Core CAL), а также лицензирование высших учебных заведений по академическим льготам (10 тысяч лицензий).

Кроме того, при подписании соглашения компанией Microsoft предложена программа "Преимущества для учащихся", что подразумевает бесплатное приобретение программного обеспечения Microsoft Windows и Microsoft Office для студентов всех высших учебных заведений Азербайджанской Республики (около 150 тысяч человек).

В соответствии с соглашением будет реализован второй этап сотрудничества между МТСВТ и Microsoft по лицензированию программного обеспечения в государственных структурах. Так, ранее, в 2011 году были лицензированы (Windows, Office ProPlus и Core CAL) 10 тысяч компьютеров в исполнительных аппаратах госструктур.

Согласно исследованиям компании IDC (International Data Corporation) на 2017 год, уровень использования нелицензированного программного обеспечения в Азербайджане снизился по сравнению с предыдущими годами. Большая часть требуемых лицензий является продуктом именно компании Microsoft (Windows и Office).

Использование госслужащими лицензированного программного обеспечения, приобретенного на основе данного соглашения, повысит уровень защиты информационных систем и персональных данных от международных кибератак. Лицензирование же учебных заведений позволит студентам и преподавателям пользоваться лицензированным программным обеспечением. Это, в свою очередь, приведет к резкому снижению в течение трех лет уровня использования нелицензированного программного обеспечения в частном секторе и в целом по стране.

Основными целями соглашения являются экономия затрат в этой сфере, улучшение позиции страны в рейтинге по защите прав интеллектуальной собственности, развитие инновационной экосистемы, привлечение зарубежных инвестиций, а также увеличение количества использования электронных услуг.

Отметим, что в странах, где высок уровень использования нелицензированного программного обеспечения, возрастают риски кибератак, падает уровень знаний в сфере компьютерных наук, сокращается число высокотехнологичных рабочих мест и возникают сложности в защите прав интеллектуальной собственности.

Защита прав собственности является одним из основных компонентов Индекса конкурентоспособности страны по версии Всемирного экономического форума.

Кроме того, соглашение, которое окажет положительное влияние на позицию Азербайджана в Индексе легкости ведения бизнеса (Ease of Doing Business Index) Всемирного Банка, даст толчок осуществляемым институциональным мерам по улучшению условий для предпринимательства и инвестиционной среды в стране.

В качестве оператора проекта выступит ООО AzInTelecom, действующее при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.