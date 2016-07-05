​Подключение к бесплатному интернету ставит под угрозу цифровые данные 44% путешественников

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ “Лаборатория Касперского” провела исследование с целью изучить поведение пользователей в сети за границей и выяснить каким онлайн-угрозам они подвергаются во время зарубежных поездок. Всего было опрошено 11 850 респондентов со всего мира.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, выяснилось, что сразу после прилета 44% путешественников заходит в сеть. Например, 69% из них хотят как можно быстрее сообщить близким о благополучном прибытии, 39% – получить доступ к информации, необходимой для поездки, например, к картам или подтверждению брони в отеле, а 34% – зайти в социальные сети. 38% опрошенных сразу выходят на связь по рабочим причинам, так как коллеги и руководители ожидают, что они будут на связи. Еще для 34% желание быть в сети – это и вовсе привычка.

Подключение к интернету с помощью бесплатного Wi-Fi далеко не всегда безопасно, ведь персональные данные, передающиеся по плохо защищенному каналу, могут быть перехвачены злоумышленниками. По статистике “Лаборатории Касперского”, в таких популярных у туристов странах как, например, Таиланд и Франция наблюдается весьма высокий уровень опасности при подключении к публичным сетям – 43% и 40% соответственно.

Тем не менее, 82% опрошенных предпочитают в поездке подключаться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Кроме того, 50% респондентов так активно используют гаджет, например, в качестве камеры или навигатора, что просто забывают, что на устройстве хранится много конфиденциальной информации.

В итоге неосторожность путешественников может привести к печальным последствиям. Так, находясь за границей, пострадали от действий киберпреступников 18% пользователей, в то время как жертвами традиционной преступности вдали от дома стали только 6% опрошенных.