Подготовлена почтовая марка по случаю 100-летия Тофика Гулиева

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ ООО "Азермарка" министерства транспорта, связи и высоких технологий подготовило почтовую марку по случаю 100-летия народного артиста Азербайджана, композитора Тофика Гулиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что марка размером 40x28 мм будет выпущена тиражом 200 тыс. экземпляров.

Напомним, что Т.Гулиева родился 7 ноября 1917 года в Баку в семье инженера-экономиста Алекпера Гулиева. Он является одним из основоположником азербайджанской эстрадной музыки и джазовой музыки, автор многих симфонических произведений, кантат, произведений для ф-но.

Композитор скончался 4 октября 2000 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летия Т.Гулиева. Одна из улиц города Баку и музыкальная школа №12 носят имя композитора.