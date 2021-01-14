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Почты Турции и Азербайджана расширяют сотрудничество

Почты Турции и Азербайджана расширяют сотрудничество Состоялась встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и генеральным директором Почтовой и телеграфной организации Турции (PTT) Хаканом Гюльтеном
ИКТ
14 января 2021 г. 16:05
Почты Турции и Азербайджана расширяют сотрудничество

Состоялась встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и генеральным директором Почтовой и телеграфной организации Турции (PTT) Хаканом Гюльтеном. Министр выразил благодарность турецкой стороне за моральную и политическую поддержку, оказанную в период Отечественной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

"По поручению господина Президента мы приступили к восстановлению инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях", - сказал министр. Он отметил, что уже начались работы по строительству первоклассной дороги из Физулинского района в наш исторический город Шуша. Рамин Гулузаде сообщил, что в проект привлечены также турецкие компании.

Министр заявил, что на освобожденных от оккупации территориях планируется реализовать инновационные проекты, что имеет большое значение для нашей страны: "В настоящее время мы ведем переговоры с ведущими мировыми компаниями о реализации проектов Smart City ("умных городов"), и предстоящая работа, безусловно, придаст импульс развитию почтовой сферы на указанных территориях с учетом более современных требований".

Затем между сторонами состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между двумя странами в области почтовых и финансовых услуг, в том числе договорах, которые будут подписаны между "Азерпочт" и Почтовой и телеграфной организацией Турции.

Министр отметил, что благодаря выгодному географическому положению страны и проводимой целенаправленной политике Азербайджан превратился в один из основных транспортно-логистических узлов в Евразийском регионе. В результате перед ООО "Азерпочт" открываются широкие возможности в области почтовых перевозок и доставки товаров международной электронной коммерции.

"Именно в рамках этих возможностей почта Азербайджана уже 5-й год реализует проект регионального транзитного почтового центра (HUB), направленный на обработку и перевозку товаров электронной коммерции. Товары электронной коммерции принимаются от китайских партнеров "Азерпочт" и доставляются в логистический центр Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку, где обрабатываются со стороны "Азерпочт" как международная почта и отправляются в страну назначения. В ходе реализации данного проекта почта Турции была одним из основных партнеров "Азерпочт", - продолжил Рамин Гулузаде.

Министр подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в области электронной почты, торговли и денежных переводов. Документы, которые сегодня будут подписаны между соответствующими структурами, увеличат объем почты, перевозимой между двумя странами, и осуществляемых денежных переводов, а также будут способствовать развитию международной электронной торговли.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin poçt qurumları əməkdaşlığı genişləndirir

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