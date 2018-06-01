Почтовой связи в Азербайджане исполняется 200 лет

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 200 лет со дня создания почтовой связи в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, 1 июня 1818 года в Гяндже была открыта первая почтовая контора. Позднее, в 1826 году в Баку, а 1828 году в Нахчыване были учреждены почтовые экспедиции.

А в период Азербайджанской Демократической Республики было создано Почтово-телеграфное агентство.

Самый сложный, и вместе с тем славный период азербайджанской почты приходится на годы Второй мировой войны. В то время возросло количество почтовых отправлений и солдатских писем, и их своевременная доставка по адресам требовала ответственности и воли.

В 1945 году была организована Почтовая экспедиция. Это поспособствовало передвижению, сохранению и контролю международных почтовых отправлений.

Великий лидер Гейдар Алиев в 70-80 годах прошлого века уделял особое внимание почтовой сфере. Не случайно, что в тот период в республике было построено более 300 зданий почтовых отделений.

В конце ХХ века, после распада СССР и обретения республикой независимости, почтовая связь в Азербайджане вступила в новый период развития.

Сегодня национальный почтовый оператор ООО "Азерпочт", оказывающий высококачественные почтовые и финансовые услуги, обладает самой широкой сетью обслуживания на территории страны.

В настоящее время в состав ООО "Азерпочт" входит 70 филиалов, в том числе 63 районных/городских филиала, 7 узлов связи, Центр почтовых перевозок, предприятие связи "Азерэкспресспочт", Центральное управление специальной связи и Центр технического обслуживания. 1497 почтовых отделений (в том числе 1141 сельское почтовое отделение), находящихся в подчинении почтовых филиалов, предоставляют услуги населению и юридическим лицам.

ООО "Азерпочт", являющееся членом ряда влиятельных профильных организаций, 9 раз подряд удостаивалось сертификата золотого уровня Кооператива EMS (Express Mail Service – экспресс-доставка почтовых отправлений) Всемирного почтового союза среди операторов более чем 160 стран.

Стоит также отметить, что министерство транспорта, связи и высоких технологий с 10 февраля 2017 года приступило к реализации проекта "Шебеке"

В традиционных почтовых отделениях осуществляется отправка и прием писем, телеграмм, бандеролей, маленьких пакетов и посылок, оказание скоростных почтовых услуг, почтово-финансовых операций, денежных переводов, прием коммунальных оплат, страховых выплат и т.д. А в центрах обслуживания "Шебеке" сосредоточены услуги, предоставляемые структурами министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Помимо традиционных телекоммуникационных и почтовых услуг, в "Шебеке" оказываются банковско-финансовые и туристические услуги, осуществляется продажа авиабилетов. Здесь также организована продажа международных и локальных платежных карт, полисов обязательного страхования, электронной подписи, конвертов, марок и открыток, оказываются услуги по денежным переводам, бюджетным и коммунальным выплатам, выплатам по Государственному ипотечному фонду, регистрации мобильных устройств.

На данный момент в стране функционирует 7 центров обслуживания "Шебеке". 5 из них расположены в Баку – Сабаильском, Ясамальском (2), Бинагадинском и Хазарском районах. Остальные два – в Джалилабаде и Загатале.

В настоящее время ведется работа по обеспечению охвата сетью центров обслуживания "Шебеке" всех районов Баку. На следующем этапе планируется открытие центров "Шебеке" в других крупных городах и районах страны.