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    Победители организованного Bakcell чемпионата по мини-футболу побывали в Манчестере

    Визит победителей продлился с 10-го по 13-е февраля

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Победители чемпионата по мини-футболу, организованного первым оператором мобильной связи в Азербайджане - компанией Bakcell в рамках выставки Bakutel 2016, Ниджат Гапанчызаде, Исмаил Исмаилзаде и Анар Мамедов 10-13 февраля 2017 года побывали в Манчестере.

    Как сообщили Report из компании, во время поездки гостям была предоставлена возможность со стороны представителей клуба побывать на игре "Манчестер Юнайтед -Ватфорд", принять участие в экскурсионном туре по стадиону "Олд Траффорд", посетить музей легендарного клуба и ознакомиться с его историей.

    Победители поделились впечатлениями о поездке.

    Исмаил Исмаилзаде: “Поездка прошла очень интересно и необычно. Для меня это был совершенно новый опыт. Во время поездки я посетил новые места, познакомился с новыми людьми, вернулся домой с новыми впечатлениями".

    Ниджат Гапанчызаде: "Это действительно было очень интересно. Хочу выразить особую благодарность Bakcell".

    Анар Мамедов: "Выражаю благодарность всем тем, кто принял участие в организации этой поездки. Большое спасибо, Bakcell!".

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