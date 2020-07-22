По случаю 145-летия национальной прессы подготовлена почтовая марка

Основная идея марки – показать, что семена развития национальной печати еще 145 лет назад посеял Гасан бек Зардаби С целью исполнения распоряжения президент Ильхама Алиева «О проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати» от 30 июня 2

С целью исполнения распоряжения президент Ильхама Алиева "О проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати" от 30 июня 2020 года на основе плана мероприятий, утвержденного Администрацией Президента ООО "Азермарка" в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий с сегодняшнего дня вводит в обращение почтовую марку по случаю 145-летия национальной печати.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

По информации, на марке символически изображен сеятель, разбрасывающий семена по пашне. На "пашне" размещена часть цитаты, принадлежащей великому просветителю, публицисту Гасан беку Зардаби.

Основная идея марки – показать, что семена развития национальной печати еще 145 лет назад посеял Гасан бек Зардаби, начав издавать газету "Экинчи" (в переводе с азербайджанского – "сеятель"), привлечь внимание к личности основателя азербайджанской печати, сохранив тем самым эту историю и передать ее будущим поколениям.

Марка, созданная главным художником "Азермарка"» Вугаром Эйюбовым, напечатана в белорусской типографии Bobruisk Integrated Printing House тиражом 5 000 экземпляров. Также изготовлено 200 конвертов первого дня.