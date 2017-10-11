По результатам тестирования Bakcell признается как лучшая мобильная сеть в Азербайджане

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает демонстрировать лучшие показатели производительности сети.

Как сообщает Report, об этом отметили на сегодняшнем мероприятии.

Было сообщено, что компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала компанию Bakcell "Лучшей по итогам тестирования" (Best in Test) в Азербайджане. Методика тестирования P3 Communications основана на измерении качества клиентского опыта в использовании широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

Тестирование мобильной сети, охватывающее услуги голосовой связи и передачи данных, было проведено в августе 2017 года по всей территории страны, включая города, населенные пункты и основные автомобильные магистрали. 55% тестирования (полностью состоящего из передвижного измерения показателей сети) было проведено в таких городах, как Баку, Гянджа, Шеки, Ширван, Губа, Мингячевир, Сумгаит и др., в то время как остальная часть тестов была проведена в городах меньшего масштаба, таких как Хырдалан, Габала, Хачмаз, Лянкаран и др., а также на дорогах между этими городами и населенными пунктами.

Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети и была названа "Лучшей по итогам тестирования" (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

"Мы очень рады тому, что международный лидер в сфере мобильного бенчмаркинга назвал сеть Bakcell "Лучшей по итогам тестирования" (Best in Test). Наша компания продолжает вкладывать инвестиции в свою сеть, стремясь предоставить клиентам самый лучший клиентский опыт использования мобильных услуг. Наши сети 3G и 4G были улучшены и расширены в регионах страны. Кроме этого, мы постоянно внедряем новые технологии с целью улучшить и без того высокое качество нашей сети, что в свою очередь обеспечивает видимое превосходство мобильной сети Bakcell. Уже второй год подряд международные компании, оказывающие комплексные услуги по независимому тестированию сетей, признают сеть компании Bakcell лучшей в стране. Я уверен, что мы продолжим успешно работать в этом направлении и в последующие годы, предлагая абонентам Bakcell самый лучший опыт использования мобильных услу", - заявил главный исполнительный директор компании Bakcell г-н Николаи Беккерс.

Благодаря более чем 6500 базовым станциям сеть компании Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Напомним, что компания Bakсell – первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Будучи крупнейшим национальным инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Сеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, можете сваязаться по номеру 012 498 89 89.