Кибератаки на бизнес к 2021 году будут совершаться каждые десять секунд

Кибератаки на глобальный бизнес в 2021 году, по оценкам авторитетной американской исследовательской компании, будут совершаться каждые 10—11 секунд, что повлечет существенные траты бизнесменов на обеспечение кибербезопасности.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, такие данные привел спецкоординатор МИД России по вопросам политического использования информационно-коммуникационных технологий Эрнест Чернухин на Международной конференции по информационной безопасности в Краснодаре.

«Американская исследовательская компания Seba Security Sevice прогнозирует, что в ближайшее время стоит ожидать резкого увеличения использования в глобальной сети всяких вредоносных хакерских программ. Если в 2016 году глобальный бизнес подвергался атакам вирусов и вымогателей каждые 40 секунд, по итогам 2019 года этот показатель достигнет 14 секунд. А к 2021 году, исходя из статистики, такие атаки будут проходить каждые 10—11 секунд. То есть фактически начиная с 2021 года мы будем жить в постоянном стрессе, имеется в виду бизнес», — сказал Чернухин.

Он добавил, что, по оценкам той же компании, затраты глобального бизнеса на обеспечение своей кибербезопасности к 2021 году достигнут 124 млрд долларов. «(Эти процессы) превращаются в глобальную денежную индустрию саму по себе, которая становится очень выгодной», — пояснил спецкоординатор МИД России.

Чернухин отметил важность консолидации усилий мирового сообщества по разработке конвенции о противодействии информационной преступности.