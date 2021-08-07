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Планетоход Perseverance потерпел неудачу в сборе грунта на Марсе

Планетоход Perseverance потерпел неудачу в сборе грунта на Марсе Американскому планетоходу Perseverance ("Настойчивость") не удалось собрать образцы породы и грунта с первой попытки на Марсе.
ИКТ
7 августа 2021 г. 07:21
Планетоход Perseverance потерпел неудачу в сборе грунта на Марсе

Американскому планетоходу Perseverance ("Настойчивость") не удалось собрать образцы породы и грунта с первой попытки на Марсе.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Данные, направленные на Землю планетоходом Perseverance после его первой попытки сбора и опечатывания контейнера с образцами, показали, что в ходе операции материал получен не был", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

В NASA считают, что неудача стала следствием скорее непредвиденного сдвига породы при бурении, нежели технического сбоя в работе бортовой аппаратуры. "В ближайшие несколько дней команда будет изучать имеющиеся данные и проводить дополнительную диагностику", - сказала руководитель научного проекта Дженнифер Троспер.

Марсоход 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро. В течение нескольких месяцев специалисты NASA проводили проверку и испытания всех систем и оборудования аппарата.

Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет следующий аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х.

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