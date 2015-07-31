​Пиратские ОС можно обновить до лицензионной Windows 10

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Ряд пользователей успешно обновили свои пиратские операционные системы Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 и получили активированные версии Windows 10, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

При этом наличие лицензионного ключа позволит пользователям в будущем произвести чистую установку системы. Однако подобные обновления происходят хаотично и выявить их закономерность трудно. Эксперты полагают, что получение лицензионной Windows 10 на пиратских ОС зависит от того, как была взломана система.

При этом пока неизвестно, обзавелись ли пользователи пиратских ОС легальной Windows 10 по ошибке, или со временем Microsoft вычислит подобные копии.