О нас

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" состыковался с космической станцией Китая

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" состыковался с космической станцией Китая Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" в среду успешно состыковался с основным модулем национальной космической станции КНР.
ИКТ
30 ноября 2022 г. 04:23
Пилотируемый корабль Шэньчжоу-15 состыковался с космической станцией Китая

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" в среду успешно состыковался с основным модулем национальной космической станции КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов.

В сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети WeChat, говорится, что стыковка произошла в 05:42 (01:42, бакинское время). Время полета корабля к станции составило около шести с половиной часов.

Ракета-носитель CZ-2F с пилотируемым кораблем во вторник в 23:08 по пекинскому времени (19:08) стартовала с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-15" сменит команду предыдущего запуска. Впервые в истории Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.

Экипаж "Шэньчжоу-15" состоит из трех космонавтов, на его борту находятся Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi