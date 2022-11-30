Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" состыковался с космической станцией Китая

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" в среду успешно состыковался с основным модулем национальной космической станции КНР.

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" в среду успешно состыковался с основным модулем национальной космической станции КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов.

В сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети WeChat, говорится, что стыковка произошла в 05:42 (01:42, бакинское время). Время полета корабля к станции составило около шести с половиной часов.

Ракета-носитель CZ-2F с пилотируемым кораблем во вторник в 23:08 по пекинскому времени (19:08) стартовала с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-15" сменит команду предыдущего запуска. Впервые в истории Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.

Экипаж "Шэньчжоу-15" состоит из трех космонавтов, на его борту находятся Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.