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Первый электромобиль Apple поможет создать Hyundai

Первый электромобиль Apple поможет создать Hyundai Среди других кандидатов на сотрудничество называются концерны General Motors и PSA
ИКТ
2 февраля 2021 г. 19:37
Первый электромобиль Apple поможет создать Hyundai

Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.

Компания из Купертино заинтересована в модульной платформе Hyundai Electric Global Modular Platform. Именно на ее основе и собираются создать первый электромобиль Apple Car. Проектировать и производить ряд компонентов будут специалисты Hyundai, а сборкой электрокара займутся на заводе дочерней Kia в США.

В случае успеха, прогнозирует аналитик, Apple расширит свою программу производства электрокаров. Среди других кандидатов на сотрудничество называются концерны General Motors и PSA.

Apple не собирается разрабатывать собственный электрокар с нуля, выиграв время для подготовки вывода его на рынок. Компания сосредоточится на программном и аппаратном обеспечении для беспилотного управления, полупроводниках, дизайне и прочем. Ожидается, что презентация Apple Car состоится в 2025 году.

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