Первая возвращаемая ракета-носитель может быть запущена в России в 2020 году

Первую возвращаемую как у компании SpaceX (глава Илон Маск) российскую многоразовую ракету-носитель планируется запустить в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС владелец разработчика-частной компании Laros Олег Ларионов.

По его словам, Laros разрабатывает линейку многоразовых ракет-носителей (РН) легкого класса, которые будут работать на смеси перекиси водорода (доля 90%) и авиационного керосина. Первая версия ракеты - Laros РН-1 - будет одноступенчатым суборбитальным носителем с двигателем тягой 500 кг.

"Суборбитальную ракету-носитель мы планируем запустить в 2020 году. Эта ракета будет выводиться на высоту 120-130 км и нужна для отработки так называемой динамической посадки (ракета садится на хвост при нулевой скорости за счет работы двигателя). То есть мы выводим ракету, разворачиваем и дальше сажаем ее, как это делает Маск", - рассказал Ларионов. Он добавил, что ракета высотой 17 м будет стартовать с автомобильного прицепа большой грузоподъемности, по аналогии с мобильными платформами для межконтинентальных баллистических ракет Ракетных войск стратегического назначения.

Глава компании сообщил, что сейчас КБ Laros ведет работы над двигателями ракеты. Создан ряд экспериментальных образцов тягой 20 кг на перекиси водорода и авиакеросине, они отрабатываются на мобильных стендах. Причем, отметил Ларионов, все двигатели были напечатаны на 3D-принтере. "После достижения стабильных показателей на этих образцах, двигатель будет масштабирован до мощности 500 кг. Для нового двигателя понадобится испытательный полигон, так как при его возможной аварии взрыв будет уже достаточно серьезный", - отметил Ларионов.

Он уточнил, что для перекачки в невесомости топлива в ракете будут применяться электронасосы, хотя в других подобных стартапах используется схема с наддувом газом, который вытесняет топливо из баков.

Бизнесмен уточнил, что разработка многоразового суборбитального носителя ведется за его средства. По словам Ларионова, после отработки суборбитальной ракеты, компания приступит к созданию орбитальной многоразовой легкой ракеты-носителя Laros РН-2, которая будет выводить полезную нагрузку массой 200 кг на высоту до 400-500 км