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Первая в мире карта с кешбэком в биткоинах выпущена в США

Первая в мире карта с кешбэком в биткоинах выпущена в США Новые клиенты будут получать кешбэк в 3,5% в течение первых 90 дней
ИКТ
7 июля 2021 г. 18:05
Первая в мире карта с кешбэком в биткоинах выпущена в США

Компания BlockFi, оказывающая услуги в области криптовалют, вместе с платежным сервисом Visa запустила первую в мире карту с кешбэком в биткоинах.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Forbes.

"Компания BlockFi… во вторник запустила первую в мире кредитную карту с криптовалютным кешбэком совместно с Visa для клиентов в США", — пишет издание со ссылкой на сообщение BlockFi.

По словам гендиректора BlockFi Зака Принса (Zac Prince), ожидается, что клиенты, которые сейчас находятся в списке ожидания на получение карт, получат их примерно в конце июля.

Кешбэк для держателей карт BlockFi's Rewards Visa Card составит 1,5% за каждую покупку, при этом вознаграждение увеличится до 2% на каждый доллар, потраченный сверх 50 тысяч долларов США за год. Новые клиенты будут получать кешбэк в 3,5% в течение первых 90 дней или до тех пор пока сумма их биткоинов не достигнет 100 долларов США.

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Версия на английском языке First-ever crypto rewards credit card launched in US

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