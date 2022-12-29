Первая интернет-страница госструктуры Нахчывана размещена в домене “gov.az"

Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана проводятся соответствующие мероприятия в связи с интернет-страниц государственных органов Нахчыванской Автономной Республики в зоне “gov.az".

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана проводит деятельность в связи с размещение интернет-страниц государственных органов Нахчыванской Автономной Республики в доменной зоне “gov.az".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, первоначально был проведен соответствующий анализ с целью перевода в доменную зону сайта Министерства связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики (nmincom.gov.az). Размещение сайта в доменной зоне было обеспечено после проведения аудиторских проверок.

Официальные интернет-страницы 11 государственных структур НАР были обновлены программистами Министерства связи и новых технологий Нахчывана.