Первая африканская страна получила доступ к Starlink

Американская компания SpaceX предоставила Нигерии доступ к интернет-сервисам сети Starlink.

Американская компания SpaceX предоставила Нигерии доступ к интернет-сервисам сети Starlink.

Как передает Report , об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Указывается, что Нигерия первой получила услуги компании на континенте.

Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. SpaceX сообщает, что запуск 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

Такое количество спутников сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, это соответствует стандарту 5G.