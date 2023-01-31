Первая африканская страна получила доступ к Starlink

Американская компания SpaceX предоставила Нигерии доступ к интернет-сервисам сети Starlink.
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Указывается, что Нигерия первой получила услуги компании на континенте.
Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. SpaceX сообщает, что запуск 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.
Такое количество спутников сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, это соответствует стандарту 5G.