Перенесены сроки запуска очередных 60 спутников системы Starlink

Американская компания SpaceX отложила намеченный на 7 мая очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал spaceflightnow.com.

Решение о переносе было принято 1 мая. Запуск по-прежнему планируется с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, однако сроки, когда он состоится, не определены. Причины задержки портал не уточняет.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Как планируется, эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группа аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года. Последний на данный момент запуск состоялся 22 апреля.