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Перечислены самые важные настройки WhatsApp

Перечислены самые важные настройки WhatsApp Журналист Зак Доффман на страницах издания Forbes рассказал, какие настройки мессенджера WhatsApp необходимо сделать, чтобы безопасно пользоваться приложением.
ИКТ
4 декабря 2020 г. 08:53
Перечислены самые важные настройки WhatsApp

Журналист Зак Доффман на страницах издания Forbes рассказал, какие настройки мессенджера WhatsApp необходимо сделать, чтобы безопасно пользоваться приложением.

Как передает Report, по его словам, чтобы обезопасить свои данные, пользователю необходимо активировать двухфакторную проверку, после которой ему нужно будет задать шестизначный код. Кроме того, следует указать актуальный адрес электронной почты в качестве резервного. Это поможет, если пользователь забудет код.

Также автор публикации посоветовал отключить функцию автоматического сохранения изображений, поскольку они несут потенциальную угрозу учетной записи. В настройках необходимо убрать галочку напротив пункта "Сохранять в фотопленку".

Доффман отметил, что следует также изменить возможность добавлять пользователя в группы без его согласия: это действие должны иметь возможность совершать или пользователи из списка контакта, или никто, отмечает телеканал "Звезда".

Не лишним будет настроить и конфиденциальность, заметил журналист. Так, можно установить круг лиц, кто может видеть аккаунт, фотографию и информацию о последнем пребывании в сети.

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