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Пентагон согласился снять запрет на инвестиции в Xiaomi

Пентагон согласился снять запрет на инвестиции в Xiaomi В январе Пентагон расширил свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР
ИКТ
12 мая 2021 г. 12:04
Пентагон согласился снять запрет на инвестиции в Xiaomi

Министерство обороны США и Xiaomi достигли соглашения об отмене запрета на инвестирование в эту китайскую компанию, введенного во время президентства республиканца Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

Согласно приведенным из постановления выдержкам, "стороны договорились о дальнейших действиях, которые позволят урегулировать спор" без необходимости продолжать судебное разбирательство. Стороны продолжают переговоры по ряду условий и планируют представить совместное заявление к 20 мая.

В январе Пентагон расширил свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В списке среди прочих оказалась и Xiaomi. На находящиеся в перечне компании распространяется действие подписанного Трампом указа о запрете американских инвестиций.

В марте суд в Вашингтоне временно остановил исполнение запрета американских властей на инвестиции в Xiaomi.

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