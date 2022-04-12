Пентагон: РФ и КНР в течение 30 лет смогут исследовать Луну и Марс

Специалисты Пентагона полагают, что Россия и Китай в течение следующих 30 лет намерены исследовать Луну и Марс.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции представитель разведывательного управления Министерства обороны США Кевин Райдер.
"Обе страны (РФ и КНР) стремятся расширить свои инициативы по исследованию космоса как вместе, так и по отдельности, - считает он. - Обе намерены в течение следующих 30 лет исследовать Луну и Марс". Райдер добавил, что "в случае успеха эти усилия, вероятно, приведут к попыткам Пекина и Москвы использовать природные ресурсы Луны".
Он также выразил мнение, что Россия и Китай "ценят превосходство в космосе" и намерены "лишить США преимущества, связанного с космосом".