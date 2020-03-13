Получит ли Amazon 10-миллиардный контракт от Пентагона?

Министерство обороны США «намерено переосмыслить» обстоятельства контракта на 10 млрд долларов США на предоставление ведомству облачных услуг.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом говорится в уведомлении для суда, где сейчас разбирается дело об этом контракте.

Напомним, в октябре стало известно, что контракт от Пентагона получит компания Microsoft, хотя ранее основным претендентом считалась компания Amazon, которая занимает ведущие позиции на облачном рынке. Американские наблюдатели связали это решение Пентагона с конфликтом между Дональдом Трампом и главой Amazon Джеффом Безосом и не исключили, что на Министерство обороны было оказано давление со стороны президента США. Amazon подала иск, в феврале суд временно заблокировал контракт в качестве обеспечительной меры.

Во вчерашнем заявлении для суда Пентагон попросил 120 дней для пересмотра обстоятельств предоставления контракта с учетом расценок, предлагаемых компаниями, и их положения на рынке данных услуг. «Такая отсрочка служит интересам правосудия, поскольку даст нашему ведомству возможность переосмыслить решение о контракте в свете обвинений, выдвинутых Amazon Web Services, и проанализировать новую информацию, которая будет собрана в ходе этой отсрочки»,— отметило Министерство обороны.