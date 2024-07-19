Пентагон: Глобальный компьютерный сбой не повлиял на наши операции

Нынешний глобальный сбой в сфере информационных технологий не повлиял на операции Министерства обороны США.

Нынешний глобальный сбой в сфере информационных технологий не повлиял на операции Министерства обороны США.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"Согласно всем докладам, которые я получил к настоящему времени, не было ущерба операциям Министерства обороны США", - сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

В течение дня из разных стран поступают сообщения о массовых сбоях компьютерных устройств на базе ОС Windows. О перебоях в работе сообщили ведущие международные банки, авиаперевозчики, СМИ и компании ряда других отраслей. Американский разработчик решений в области информационной безопасности CrowdStrike подтвердил телеканалу CNBC наличие связи между последним обновлением его антивирусного ПО и массовыми сбоями в работе ОС Windows. В компании добавили, что ее специалисты работают над принудительным откатом приложения к более ранней версии.