Пенсионные фонды США планируют инвестировать в криптовалюты

Два пенсионных фонда из штата Вирджиния намерены инвестировать в криптовалюты, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Два пенсионных фонда из штата Вирджиния намерены инвестировать в криптовалюты, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Пенсионный фонд офицеров полиции и Пенсионный фонд госслужащих округа Фэрфакс впервые познакомились с криптовалютным пространством еще два года назад, инвестировав в специализированные венчурные фонды. Теперь же они планируют сделать намного более прямое вложение, инвестировав 50 млн долларов в основной фонд Parataxis Capital Management LLC, который покупает различные цифровые токены и деривативы криптовалют.

Решение еще подлежит утверждению.

Всего под управлением двух фондов находится около 7,15 млрд долларов.

Как отмечает Bloomberg, многие пенсионные и целевые фонды изучают вопрос криптовалют, но лишь некоторые отваживаются инвестировать с учетом регуляторной неопределенности и высокой волатильности.