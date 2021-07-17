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PayPal увеличила недельный лимит на покупку криптовалюты

PayPal увеличила недельный лимит на покупку криптовалюты С 30 марта пользователи PayPal могут оплачивать товары и услуги криптовалютой
ИКТ
17 июля 2021 г. 09:48
PayPal увеличила недельный лимит на покупку криптовалюты

Платежная система PayPal увеличила недельный лимит на покупку криптовалюты для некоторых клиентов из США до 100 тыс. долларов США. Ранее пользователи могли приобрести цифровые активы на сумму, не превышающую 20 тыс. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РБК, в конце мая PayPal анонсировала, что пользователи смогут переводить цифровые валюты на сторонние кошельки.

С 30 марта пользователи PayPal могут оплачивать товары и услуги криптовалютой. Конвертация в фиатные валюты происходит в момент оплаты. В ближайшие месяцы услуга должна появиться во всех 29 млн торговых точек, которые работают с PayPal.

Американские клиенты сервиса получили доступ к криптовалюте в ноябре 2020 года. С тех пор они могут покупать, держать и продавать цифровые активы напрямую через PayPal. Одним из недостатков сервиса называют невозможность вывода криптовалюты на сторонние кошельки.

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