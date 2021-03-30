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PayPal разрешит пользователям оплачивать покупки криптовалютой

PayPal разрешит пользователям оплачивать покупки криптовалютой Клиентам будет предоставляться выбор криптовалюты для оплаты – биткоины, Litecoin, Ethereum или Bitcoin Cash
ИКТ
30 марта 2021 г. 18:03
PayPal разрешит пользователям оплачивать покупки криптовалютой

Международный платежный сервис PayPal объявил о запуске новой функции оплаты покупок с помощью криптовалюты.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе платежного сервиса.

Функция позволяет пользователям оплачивать покупки криптовалютой без дополнительных сборов и комиссий, автоматически конвертируя ее в фиатную валюту. "Все транзакции производятся в долларах и конвертируются в валюту, принимаемую компаниями, по стандартным курсам конвертации PayPal. (Функция) Checkout with crypto предлагает клиентам возможность продавать криптовалюту через PayPal, чтобы затем платить бизнесам за онлайн-покупки в одном непрерывном процессе", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что доступ к функции будет даваться автоматически всем пользователям, имеющим на своем счете достаточно криптовалюты для оплаты покупки. С 30 марта функция доступна для всех пользователей PayPal в США.

Кроме того, клиентам будет предоставляться выбор криптовалюты для оплаты – биткоины, Litecoin, Ethereum или Bitcoin Cash – в зависимости от хранящейся на счете клиента валюты и ее остатка. При этом для каждой покупки можно использовать только один тип криптовалюты.

Ранее в октябре 2020 года PayPal открыл клиентам доступ к покупке, продаже и хранению криптовалюты при использовании онлайн-кошелька.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платёжная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, стал доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.

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Версия на английском языке PayPal users can now pay for purchases with cryptocurrency

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