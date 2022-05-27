Парк высоких технологий: К нашей продукции на TEKNOFEST проявляется большой интерес

"К продукции, демонстрируемой ООО "Парк высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на аэрокосмическом и технологическом фестивале "TEKNOFEST-Azerbaijan, проявляется большой интерес".

"К продукции, демонстрируемой ООО "Парк высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на аэрокосмическом и технологическом фестивале "TEKNOFEST-Azerbaijan, проявляется большой интерес".

Об этом Report сказал Генеральный директор парка Васиф Аббасов.

"Научно-технологический парк", "Опытно-промышленный завод", ООО Beyt , Inkor, Proline Chemicals и Troniq, действующие на территории парка, демонстрируют на фестивале свою продукцию. В частности, представлены беспилотные летательные аппараты для мониторинга в области сельского хозяйства, смазочные материалы на растительной основе, минеральные, промышленные, моторные, гидравлические и трансмиссионные масла, "Умные" пчелиные ульи, диоды и чипы для светодиодных ламп, различные виды робототехники, платы, продукты искусственного интеллекта, специальные добавки, удобрения, лекарства. Отрадно, что интерес к этим инновационным продуктам велик. По многим параметрам они опережают свои аналоги, это конкурентоспособная продукция", - сказал Аббасов.