Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Американский медиахолдинг Paramount Global обсуждает возможность начала эксклюзивных переговоров о своей продаже с компанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета The New York Times.
Неясно, сумеют ли стороны договориться о таких переговорах. Дэвид Эллисон обсуждал возможную сделку с советом директоров Paramount в конце марта.
Также сохраняется интерес со стороны других покупателей.
В частности, заявку на покупку киностудии холдинга за 11 млрд долларов подала инвесткомпания Apollo Global Management. Однако совет директоров Paramount хотел бы продать компанию целиком, отмечает газета.
Apollo продолжает анализировать ситуацию и пытается понять, какое предложение больше всего заинтересовало бы совет директоров Paramount.
Другой заинтересованный покупатель - медиамагнат Байрон Аллен.