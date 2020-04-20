Пандемия может привести к мировой роботизации

Автоматизация и деглобализация станут главными мировыми трендами после пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование Bank of America (BofA) «COVID-19 — десять лет спустя».

Для развивающихся стран высока вероятность того, что после пандемии примерно 75% рабочих мест будут заменены роботами, отмечают авторы отчета BofA. Они объясняют свой прогноз тем, что доля производства в таких экономиках выше, чем в развитых. Наиболее сильно автоматизация затронет Мексику, где потери могут достичь 80%, менее всего — Россию с 60%.

После пандемии бизнес, возможно, захочет пересмотреть цепочки поставок, которые в последние годы сильно усложнились, говорится в исследовании. Фокус внимания корпораций может переместиться на азиатские экономики, Центральную и Восточную Европу, а также Турцию и Мексику. Вместе с новыми рабочими местами они также получат большие инвестиции. Развивающиеся рынки не смогут расти столь быстро, как ранее. Первые тревожные данные уже пришли из Китая, чей ВВП в I квартале сократился на 6,8%. Многим развивающимся странам придется непросто, но для инвесторов есть возможности на этих рынках, говорится в отчете. В нем, в частности, отмечено, что валюты этих экономик недооценены к доллару на 20%.

Хотя в целом развивающиеся экономики более устойчивы к шокам, чем ранее, действие нескольких негативных факторов будет сдерживать их рост, отмечают аналитики BofA. Для Аргентины и Турции это большой долг в иностранный валюте, для Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии — отрицательное отношение счета текущих операций к ВВП, для Польши — низкий уровень инвестиций нерезидентов. Россия ни по одному из параметров в группу риска не входит.

Учитывая нынешнюю накачку ликвидностью американской экономики, валюты развивающихся стран выглядят недооцененными, иными словами, доллар слишком сильно укрепился, в связи с чем экспорт США теряет конкурентоспособность, отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Зарубежные инвесторы, как правило, закупают валюты развивающихся стран большими корзинами, объяснил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Сейчас стоимость этой корзины находится на четырехлетних минимумах, то есть валюты развивающихся стран сильно отклонились от своего привычного курса, добавил он. Рубль примерно на 15% ниже своих среднегодовых значений, на горизонте года, а тем более нескольких лет курс будет стремиться к более умеренным значениям. ФРС уже подготовила эмиссию на 6 трлн долларов США, а значит, корзина развивающихся валют отыграет как минимум половину своих потерь и рубль по традиции будет расти с опережением других валют, отметил Емельянов.

Убежденность рынка в том, что российские власти используют ослабление национальной валюты для балансирования бюджета и стимулирования экономики, не позволяет рублю усилить свои позиции, сказал Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Кроме того, реализация бюджетного правила страхует рубль от чрезмерного ослабления, но также препятствует его существенному укреплению в условиях положительной обстановки на глобальном рынке, добавил он. По мнению инвестиционного стратега из «Алор Брокер» Павла Веревкина, сейчас не лучшее время искать справедливой оценки на финансовых рынках: они давно не были столь иррациональны. По прогнозу Совкомбанка, доллар будет стоить 72—77 рублей во II квартале, 70—75 рублей к концу сентября и 68—73 рубля к концу года.