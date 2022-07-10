Паломники в Мекке использовали более 3 петабайт данных во время хаджа

Мусульманские паломники 8 июля - в завершающий день хаджа - использовали 3,16 петабайта мобильных данных в Мекке.

Мусульманские паломники 8 июля - в завершающий день хаджа - использовали 3,16 петабайта мобильных данных в Мекке.

Как передает Report, об этом сообщила Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии на своем сайте.

"Благодаря тщательной подготовке со стороны комиссии паломники использовали 3,16 тыс. терабайт данных через телекоммуникационные сети в Мекке. Это эквивалентно 1,29 млн часов просмотра видео в формате HD. Скорость загрузки мобильного интернета достигла 271,66 Мбит/с, что на 15% выше, чем в прошлом году. Скорость отдачи в мобильных сетях Мекки достигла 35,2 Мбит/с (также на 15% выше, чем в 2021 году)", - сообщил регулятор.

Кроме того, комиссия подсчитала средний объем мобильных данных, которые в финальный день хаджа использовали в Мекке. Он превысил 800 Мб на человека. При этом средний мировой показатель составляет порядка 200 Мб. Наиболее популярными и "нагруженными" с точки зрения мобильного трафика стали приложения YouTube, TikTok, Snapchat, а также наиболее популярные соцсети.

Регулятор также указал, что 8 июля жители и гости Мекки сделали 12,9 млн местных и 1,41 млн международных звонков, 98% из которых были успешными и не прерывались из-за технических сбоев.