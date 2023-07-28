Пакистан будет готовить специалистов по искусственному интеллекту в Азербайджане

Учебный центр, который будет создан в Баку при поддержке Пакистана для подготовки специалистов в области ИКТ, может начать работу до конца этого года.

Учебный центр, который будет создан в Баку при поддержке Пакистана для подготовки специалистов в области ИКТ, может начать работу до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Министерства цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что обучение в центре будет проводиться по следующим направлениям: “В новом учебном центре будут готовиться в основном специалисты по искусственному интеллекту (AI) и QA (Quality Assurance). В настоящее время идет процесс выбора места для учебного центра и определения программы. Вероятно, занятия можно будет начать в последнем квартале года”.

В агентстве отметили, что в настоящее время в стране наблюдается нехватка специалистов в этих областях, и поэтому было достигнуто соглашение об обучении в этом направлении.

Отметим, что в рамках визита министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Пакистан 19 июля состоялась встреча встретился с исполнительным директором Комиссии по науке и технологиям для устойчивого развития на юге (COMSATS) Мохаммедом Нафисом Закария.

На встрече говорилось о возможностях долгосрочного сотрудничества между двумя странами в сфере связи и информационных технологий.

В ходе встречи обсуждалась реализация совместного проекта с COMSATS по подготовке профессиональных ИКТ-специалистов в Азербайджане. С этой целью был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством инноваций и цифрового развития в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта и COMSATS о сотрудничестве в области учебных курсов по ИКТ и технологиям.

Согласно меморандуму, пакистанские инструкторы начнут подготовку профессиональных ИКТ-специалистов в стране.