О нас

Пакистан будет готовить специалистов по искусственному интеллекту в Азербайджане

Пакистан будет готовить специалистов по искусственному интеллекту в Азербайджане Учебный центр, который будет создан в Баку при поддержке Пакистана для подготовки специалистов в области ИКТ, может начать работу до конца этого года.
ИКТ
28 июля 2023 г. 17:33
Пакистан будет готовить специалистов по искусственному интеллекту в Азербайджане

Учебный центр, который будет создан в Баку при поддержке Пакистана для подготовки специалистов в области ИКТ, может начать работу до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Министерства цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что обучение в центре будет проводиться по следующим направлениям: “В новом учебном центре будут готовиться в основном специалисты по искусственному интеллекту (AI) и QA (Quality Assurance). В настоящее время идет процесс выбора места для учебного центра и определения программы. Вероятно, занятия можно будет начать в последнем квартале года”.

В агентстве отметили, что в настоящее время в стране наблюдается нехватка специалистов в этих областях, и поэтому было достигнуто соглашение об обучении в этом направлении.

Отметим, что в рамках визита министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Пакистан 19 июля состоялась встреча встретился с исполнительным директором Комиссии по науке и технологиям для устойчивого развития на юге (COMSATS) Мохаммедом Нафисом Закария.

На встрече говорилось о возможностях долгосрочного сотрудничества между двумя странами в сфере связи и информационных технологий.

В ходе встречи обсуждалась реализация совместного проекта с COMSATS по подготовке профессиональных ИКТ-специалистов в Азербайджане. С этой целью был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством инноваций и цифрового развития в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта и COMSATS о сотрудничестве в области учебных курсов по ИКТ и технологиям.

Согласно меморандуму, пакистанские инструкторы начнут подготовку профессиональных ИКТ-специалистов в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistan Azərbaycanda süni intellekt üzrə mütəxəssis yetişdirəcək

Другие новости из категории

Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили сотрудничество
Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили сотрудничество
28 июля 2023 г. 15:19
​​​​​​​В Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defence Challenge 2023
​​​​​​​В Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defence Challenge 2023
28 июля 2023 г. 11:15
Определен лучший складной смартфон
Определен лучший складной смартфон
28 июля 2023 г. 05:39
Экспортные доходы Азеркосмоса снизились на 28% 
Экспортные доходы "Азеркосмоса" снизились на 28% 
27 июля 2023 г. 12:43
Операционная прибыль Samsung во втором квартале упала почти вдвое
Операционная прибыль Samsung во втором квартале упала почти вдвое
27 июля 2023 г. 08:59
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Обсуждены проекты в области цифрового развития в Азербайджане
Обсуждены проекты в области цифрового развития в Азербайджане
26 июля 2023 г. 10:28
Министр: Азербайджан и Египет изучают потенциал сотрудничества в аэрокосмической сфере
Министр: Азербайджан и Египет изучают потенциал сотрудничества в аэрокосмической сфере
25 июля 2023 г. 23:27
В сети AzStateNet заблокировано около 400 млн вредоносных ссылок 
В сети AzStateNet заблокировано около 400 млн вредоносных ссылок 
25 июля 2023 г. 12:57
В Лачыне создана возможность подключения к высокоскоростному интернету
ФотоВ Лачыне создана возможность подключения к высокоскоростному интернету
24 июля 2023 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi