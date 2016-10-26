Отмена перехода на летнее/зимнее время в Азербайджане создаст проблемы для пиратских операционных систем

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Корпорация Microsoft объявила, что в компьютерных системах всех пользователей лицензионных версий Windows в Азербайджане не возникнет несоответствий, связанных с отменой перехода на летнее/зимнее время, в последнее воскресенье октября этого года.

Как сообщает Report, благодаря специальному "Накопительному обновлению для коррекции исчисления времени и определения часового пояса для операционных систем Windows" (Windows Update) на территории Азербайджана, которое корпорация Microsoft выпустила 10 мая 2016 года, пользователи лицензионных версий Windows смогли избежать проблем в компьютерных системах.

Проблем не удастся избежать пользователям нелицензионных или пиратских операционных систем, а также тем, кто выключил настройки обновления Windows, так как в данных системах переход или отмена перехода на летнее время будет осуществляться в старом порядке, что повлияет на неправильный показ времени в системах.

Отметим, что каждое воскресенье последней недели марта и октября Азербайджан переходил соответственно на летнее и зимнее время. Согласно указу №131 Кабинета министров Азербайджана от 17 марта 2016 года, переход на летнее время, который должен был состояться 27 марта 2016 года, был отменен. По причине того, что данное решение было объявлено за несколько дней до перехода на летнее время, в компьютерных системах возникли некоторые несоответствия, связанные со временем.