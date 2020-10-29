От имени Минтранспорта, связи и высоких технологий рассылаются поддельные письма

"Просим пользователей быть предельно осторожными, не доверять такой информации и не торопиться действовать немедленно"

Армянская сторона, терпящая поражение на фронте, продолжает свои безуспешные провокационные действия в киберпространстве. Так, враг на этот раз рассылает электронные письма фишингового характера от имени Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В этих письмах от пользователей требуется в течение 48 часов перейти по указанной ссылке и зарегистрировать и верифицировать электронную почту. При этом адресатам сообщается, что в противном случае эти пользователи не смогут воспользоваться своей электронной почтой. В целях повышения достоверности фальшивого письма в текст включены флаг и герб Азербайджанской Республики, логотип, адрес министерства и имя официального лица. Цель злоумышленников состоит в том, чтобы собрать соответствующую информацию, убедить пользователей перейти к вредоносным ссылкам и таким образом получить доступ к оборудованию и сети, используемым этими лицами.

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) заявляет, что эта информация не соответствует действительности и носит провокационный характер. Отметим, что тот факт, что многие пользователи получают доступ к своей электронной почте с помощью интернет-соединения VPN, создает очень серьезный риск для этих лиц и сетей структур, которые они представляют.

Просим пользователей быть предельно осторожными, не доверять такой информации и не торопиться действовать немедленно. Также прежде чем переходить по ссылкам и предоставлять личную информацию, следует проверить адрес отправителя письма и достоверность информации из официального источника с помощью различных средств связи. Еще раз отмечаем, что информация данного формата является попыткой фишинга.

Также при столкновении с подобными случаями просим граждан сообщить об этом в Службу электронной безопасности посредством номеров "горячей линии" 1654 и 1655, сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]