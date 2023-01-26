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От имени "Азерэнержи" создан поддельный сайт

От имени "Азерэнержи" создан поддельный сайт Кибермошенники воспользовались именем ОАО "Азерэнержи" для получения доступа к счетам граждан.
ИКТ
26 января 2023 г. 10:46
От имени Азерэнержи создан поддельный сайт

Кибермошенники воспользовались именем ОАО "Азерэнержи" для получения доступа к счетам граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, в этот раз мошенники создали фейковую ссылку aboovebanker.online от имени "Азерэнержи".

"При переходе по ссылке вам предлагают ответить на 4 вопроса о том, как заработать деньги. После того как вы ответите на вопросы, на экране появляется надпись Congrulations Azerenerji gives you free access to platforms. Эта надпись является ложной рекламой и используется в целях фишинга. Пройдя регистрацию, пользователь перенаправляется на страницу trading.oxygen-trade.company. Эта фишинговая страница, которая используется для фальшивых биржевых операций, и нацелена на получение доступа к счетам пользователей", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке "Azərenerji"nin adından saxta sayt yaradılıb

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