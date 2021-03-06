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Основателя компании McAfee обвинили в США в мошенничестве

Основателя компании McAfee обвинили в США в мошенничестве Джона Макафи, основателя компании McAfee и исполнительного советника криптовалютного направления Джимми Гейла Уотсона-мл. обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег.
ИКТ
6 марта 2021 г. 19:49
Основателя компании McAfee обвинили в США в мошенничестве

Джона Макафи, основателя компании McAfee и исполнительного советника криптовалютного направления Джимми Гейла Уотсона-мл. обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минюста США.

Согласно обвинению, фигуранты с помощью мошеннических схем получили от инвесторов более 13 млн долларов США. В частности, в рамках одной из таких схем Макафи, Уотсон и их соучастники приобрели альткоины, после чего через официальный аккаунт в твиттере сообщили инвесторам о выгоде покупки этой криптовалюты. Позднее, в момент скачка цен они продали альткоины, что принесло им более 2 млн долларов США.

Вторая схема предполагала рекламу первичного размещения токенов (ICO) стартапов в твиттере за вознаграждение от этих компаний, инвесторов об этом в известность не ставили. Предполагается, что на этом Макафи и другие участники заработали более 11 млн долларов США.

Минюст США заявил, что Уотсона уже взяли под стражу в Техасе.

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