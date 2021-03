Основатель Twitter выставил свой первый твит на аукцион

Первая публикация в Twitter основателя этой социальной сети Джека Дорси выставлена на онлайн-аукцион Valuables.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно размещенной на его сайте информации, максимальная ставка на него составляет уже 2 млн долларов США.

Первую публикацию в Twitter Дорси разместил 21 марта 2006 года. "Просто настраиваю свой Twitter", - написал тогда он. В минувшую пятницу основатель сети микроблогов предоставил всем желающим побороться за право стать полноправным обладателем этой записи, которая выставлена на продажу в виде виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT).

Основная борьба за право купить первый твит развернулась между генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном. Последний к утру субботы повысил ставку до 2 млн долларов США.

Токены NFT используются для приобретения или передачи прав на ту или иную виртуальную собственность.

just setting up my twttr