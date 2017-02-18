Основатель Miscrosoft предложил обложить роботов налогами

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предложил облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом он заявил в интервью изданию Quartz.

"Сейчас, если работник-человек получает 50 тысяч долларов работая на фабрике, то его доход облагается налогом и вы получаете подоходный налог, социальный налоги и другие выплаты. Если эту же работу делает робот, то мы могли бы подумать о том, чтобы обложить его труд робота на том же уровне", - полагает Б.Гейтс.