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Основатель Facebook предложит неожиданную замену традиционным офисам

Основатель Facebook предложит неожиданную замену традиционным офисам Присутствовать на рабочем месте можно будет с помощью виртуальной и дополненной реальностей — VR и AR
ИКТ
6 февраля 2021 г. 16:17
Основатель Facebook предложит неожиданную замену традиционным офисам

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал о том, что послужит заменой традиционному офису. По его словам, со временем он уступит место удаленке, а присутствовать на рабочем месте можно будет с помощью виртуальной и дополненной реальностей — VR и AR.

Как передает Report, об этом сообщает издание Independent.

Компания самого Цукерберга планирует перейти на данные технологии в течение четырех-пяти лет. К преимуществам перехода отнесли рост производительности труда и уменьшение вредных выбросов в окружающую среду. "Нам стоит телепортироваться в нужную точку, а не транспортировать себя туда", — заявил создатель Facebook.

Он выразил уверенность, что в течение ближайших 10 лет половина компании перейдет на подобный формат работы. "Мы должны сделать это вдумчиво и ответственно, поэтому будем принимать решения взвешенно", — подчеркнул Цукерберг.

Сейчас подразделение Facebook Reality Labs разрабатывает устройство, способное обеспечить связь с помощью VR и AR. Причем основная проблема подобных технологий заключается в том, что они требуют привычного для пользователей форм-фактора, например, очков в толстой оправе. Задача состоит в том, чтобы создать технологию, позволяющая сделать устройство компактным.

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