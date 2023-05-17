Орхан Мамедов: Плодородные земельные ресурсы Карабаха создали новые возможности для аграрного сектора

Большой экономический потенциал и инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации земель Азербайджана, наличие плодородных земель создали новые возможности для аграрного сектора и пищевой промышленности.

Большой экономический потенциал и инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации земель Азербайджана, наличие плодородных земель создали новые возможности для аграрного сектора и пищевой промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов во время выступления на 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan 2023 и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro.

По его словам, проекты, реализуемые в рамках государственно-частного сотрудничества, в ближайшие годы внесут свой положительный вклад в развитие аграрной и пищевой промышленности: “Уверен, что выставки Caspian Agro и InterFood, на которых будут продемонстрированы наши достижения в аграрном и продовольственном секторах, внесут свой положительный вклад в установление и развитие деловых отношений".

O. Мамедов подчеркнул, что сегодняшние выставки позволяют наглядно увидеть достижения страны в области сельского хозяйства, а также достижения предпринимателей, работающих в аграрном и продовольственном секторах.

Председатель МСП отметил, что на сегодняшних выставках представили свои продукты и услуги около 15 субъектов малого и среднего бизнеса: "Как правило, сельское хозяйство и пищевая промышленность являются одними из секторов, в которых больше всего представлены субъекты малого и среднего бизнеса. KOBİA всегда поддерживает субъектов МСП в рамках различных услуг и механизмов, и предоставляет им возможность предлагать свои продукты и услуги широкой аудитории".