Организовано очередное мероприятие, посвященное Интернету вещей

Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана провел очередной онлайн-семинар в рамках информационно-просветительской деятельности.

Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана провел очередной онлайн-семинар в рамках информационно-просветительской деятельности.

Как сообщили Report в министерстве, на мероприятии "IoTuesday", организованном в формате "workshop", обсуждались преимущества технологий Интернета вещей (англ. internet of things, IoT), сферы применения и международный опыт.

IoT-менеджер одной из телекоммуникационных компаний, работающих в Азербайджане, Тофик Мамедов поделился опытом Канады в применении Интернета вещей и технологий и ответил на вопросы.

Отметим, что с октября 2021 года 4SIM проводит мероприятия "IoTuesday" и "frAIday", посвященные цифровой экономике, искусственному интеллекту, машинному обучению и Интернету вещей. Их цель - обмен мнениями и опытом по технологиям Четвертой промышленной революции с участием государственных органов, частных компаний, научных и образовательных учреждений и гражданского общества.