Oracle и Salesforce обвиняют в продаже пользовательских данных

Сумма иска превышает 1 млрд долларов США

В отношении компаний Oracle и Salesforce был подан иск в окружной суд Амстердама, в котором они обвиняются в незаконном использовании личных данных пользователей и передаче их третьим сторонам без уведомления и согласия самих пользователей.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом иске сообщает газета The Times.

Как утверждает истец — некоммерческая организация Privacy Collective,— технологические гиганты Oracle и Salesforce собирали личные данные пользователей через сторонние файлы cookie, а затем продавали их третьим лицам. Среди поставщиков файлов cookie упоминаются компании BlueKai и Krux, чьи программы собирают данные о пользователях, в том числе на таких сайтах, как Amazon, Booking.com, Dropbox, Reddit и Spotify. Эти данные затем использовались в ходе рекламных торгов в реальном времени — онлайн-аукционов. На них рекламодатели с помощью специализированного ПО борются за то, чтобы именно их рекламное объявление было показано конкретному пользователю сайта. При этом сами пользователи ничего не знают об этой торговле данными.

По мнению истца, это прямое нарушение действующего в ЕС Общего регламента защиты персональных данных. Сумма иска превышает 1 млрд долларов США, и это крупнейший из когда-либо подававшихся в Нидерландах коллективных исков за нарушение этого закона. Аналогичный иск будет подан в ближайший месяц в Высокий суд Лондона.