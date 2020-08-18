О нас
Report Georgia

Oracle хочет купить TikTok

Oracle хочет купить TikTok Американская корпорация Oracle, занимающаяся разработкой программного обеспечения, провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении принадлежащего ей приложения TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
ИКТ
18 августа 2020 г. 08:23
Oracle хочет купить TikTok

Американская корпорация Oracle, занимающаяся разработкой программного обеспечения, провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении принадлежащего ей приложения TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, Oracle вступила в переговоры с китайскими владельцами соцсети после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором потребовал, чтобы ByteDance отказалась от всех активов на территории Соединенных Штатов, связанных с TikTok. Oracle сотрудничает с группой американских инвесторов, уже владеющих долей в ByteDance. Источник, близкий к ByteDance заявил Financial Times, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Американская Oracle Corporation, основанная Ларри Эллисоном в 1977 году, является разработчиком программного обеспечения для организаций и поставщиком серверного оборудования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

09:30
Армения нарушила перемирие 30 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:30
Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря Другие страны
08:48
Жара в Токио привела к гибели 79 человек Другие страны
08:34
Ученые назвали новую версию возникновения коронавируса Здоровье
08:23
Oracle хочет купить TikTok ИКТ
08:05
ЛЧ: Сегодня состоятся матчи первого отборочного раунда Футбол
07:45
"Карабах" стартует в Лиге чемпионов УЕФА Футбол
07:27
Тропический шторм Higos угрожает региону Южного Китая Другие страны
06:49
ФотоВ Товузе обнаружили остатки снаряда Происшествия
06:24
Названа опасность яблок Здоровье
05:57
ФотоВ США продают жилой дом с тюрьмой Это интересно
05:46
В Бразилии за сутки COVID-19 заразились около 20 тыс. человек Здоровье
04:44
Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом Здоровье
04:29
Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших людей мираСПИСОК Финансы
03:53
Турция, Ливия и Катар подписали военное соглашение В регионе
Вся новостная лента