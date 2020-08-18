Oracle хочет купить TikTok

Американская корпорация Oracle, занимающаяся разработкой программного обеспечения, провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении принадлежащего ей приложения TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Американская корпорация Oracle, занимающаяся разработкой программного обеспечения, провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении принадлежащего ей приложения TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, Oracle вступила в переговоры с китайскими владельцами соцсети после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором потребовал, чтобы ByteDance отказалась от всех активов на территории Соединенных Штатов, связанных с TikTok. Oracle сотрудничает с группой американских инвесторов, уже владеющих долей в ByteDance. Источник, близкий к ByteDance заявил Financial Times, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Американская Oracle Corporation, основанная Ларри Эллисоном в 1977 году, является разработчиком программного обеспечения для организаций и поставщиком серверного оборудования.