Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На первом месте оказался китайский OnePlus 7T. Как отмечает Business Insider, гаджет является лучшим по производительности среди Android-устройств в 2019 году, обладает красивым дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью.

Вторым в списке идет iPhone 11 от компании Apple. Данный смартфон имеет отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор, а также производительную камеру, указывает автор материала.

На третьей строчке расположилась другая модель OnePlus под названием 7 Pro.

Четвертое место рейтинга заняли два гаджета от корпорации Google - Pixel 3a и Pixel 3a XL.

На пятом месте оказалась еще одна модель OnePlus – 6T.

Кроме указанных моделей, в список вошли такие устройства, как Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.