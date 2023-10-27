Определился победитель конкурса "Кибервойна"

Определился победитель конкурса "Кибервойна"

Стал известен победитель конкурса "Кибервойна", который прошел в Баку в рамках мероприятия "Critical Infrastructure Defence Challenge 2023".

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Стал известен победитель конкурса "Кибервойна", который прошел в Баку в рамках мероприятия "Critical Infrastructure Defence Challenge 2023". Как сообщает Report, победителем конкурса стала команда Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) "UEIP". Второе место в конкурсе заняла команда Azercell "CyberCell", третье - "Iron Fist" (Железный кулак) Службы безопасности президента Азербайджана. Победитель первого места получил 15 тысяч манатов, второго места - 10 тысяч манатов, третьего места - 5 тысяч манатов. Подпишитесь на наш Telegram канал