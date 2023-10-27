Определился победитель конкурса "Кибервойна"

Стал известен победитель конкурса "Кибервойна", который прошел в Баку в рамках мероприятия "Critical Infrastructure Defence Challenge 2023".
Как сообщает Report, победителем конкурса стала команда Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) "UEIP".
Второе место в конкурсе заняла команда Azercell "CyberCell", третье - "Iron Fist" (Железный кулак) Службы безопасности президента Азербайджана.
Победитель первого места получил 15 тысяч манатов, второго места - 10 тысяч манатов, третьего места - 5 тысяч манатов.