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Определился победитель конкурса "Кибервойна"

Определился победитель конкурса "Кибервойна" Стал известен победитель конкурса "Кибервойна", который прошел в Баку в рамках мероприятия "Critical Infrastructure Defence Challenge 2023".
ИКТ
27 октября 2023 г. 20:25
Определился победитель конкурса Кибервойна

Стал известен победитель конкурса "Кибервойна", который прошел в Баку в рамках мероприятия "Critical Infrastructure Defence Challenge 2023".

Как сообщает Report, победителем конкурса стала команда Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) "UEIP".

Второе место в конкурсе заняла команда Azercell "CyberCell", третье - "Iron Fist" (Железный кулак) Службы безопасности президента Азербайджана.

Победитель первого места получил 15 тысяч манатов, второго места - 10 тысяч манатов, третьего места - 5 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən “kiber müharibə” yarışının qalibi müəyyənləşib

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