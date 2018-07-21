Определились победители грантового конкурса Госфонда развития информационных технологий

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного фонда развития информационных технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на заседании было принято итоговое решение по проектам, получившим положительное заключение на стадии комплексной экспертизы грантового конкурса, объявленного 1 марта 2018 года.

Отметим, что ранее стадию первичной экспертизы успешно прошли 138 из 149 проектов, представленных на конкурс. Стадию же комплексной экспертизы преодолели 39 проектов, которые и были представлены в Наблюдательный совет.

По результатам голосования членов Наблюдательного совета было принято решение о финансировании 5 из 39 проектов.

Победителями грантового конкурса признаны следующие проекты:

1. Sletti

2. "Умные игрушки"

3. www.joinb2b.com

4. "Я готов к школе"

5. "Виртуальная хирургия».