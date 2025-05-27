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Определены сроки запуска между Россией и Азербайджаном пилотного проекта e-CMR

Определены сроки запуска между Россией и Азербайджаном пилотного проекта e-CMR Пилотный проект по внедрению электронной накладной e-CMR между Россией и Азербайджаном планируется реализовать в 2025–2026 годах.
ИКТ
27 мая 2025 г. 13:37
Определены сроки запуска между Россией и Азербайджаном пилотного проекта e-CMR

Пилотный проект по внедрению электронной накладной e-CMR между Россией и Азербайджаном планируется реализовать в 2025–2026 годах.

Как передает Report, об этом сообщил главный специалист Департамента цифровизации международных транспортных коридоров АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Владимир Коростылев на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

"Переход от бумажной накладной CMR к электронной версии сопровождается двумя основными задачами: перевод содержимого документа в цифровую форму и обеспечение его юридической значимости. Последнее достигается посредством электронной подписи", - пояснил В.Коростылев.

По его словам, расчеты специалистов показывают, что внедрение e-CMR может сократить время экспортных процедур на 24-44%, а расходы - на 17-31%.

"Технические задачи данного пилотного проекта включают в себя замену бумажной CMR на юридически значимый электронный документ e-CMR, применение международного стандарта UN/CEFACT e-CMR D22A для цифровой трансформации документа, построение децентрализованной системы трансграничного электронного документооборота - с использованием национальных операторов ЭДО каждой из стран и электронных подписей, соответствующих их внутренним стандартам, применение международного стандарта XAdES для подписания отдельных разделов e-CMR различными участниками перевозки, находящимися в разных странах, тестирование технологической среды для трансграничного обмена e-CMR в рамках международных автоперевозок, заполненных участниками перевозки, находящихся в разных государствах, а также создание тестовой зоны для проверки электронных подписей иностранных государств с использованием механизма "доверенной третьей стороны", - добавил В.Коростылев.

Он сообщил, что согласование проекта состоялось буквально на днях. Следующим шагом станет подписание необходимых документов и начало практической реализации инициативы.

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