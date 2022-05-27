Определены сферы ответственности новых заместителей Рашада Набиева

Стали известны сферы, за которые будут ответственны новоназначенные заместители министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева – Фарид Ахмедов и Самир Мамедов.

Стали известны сферы, за которые будут ответственны новоназначенные заместители министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева – Фарид Ахмедов и Самир Мамедов.

Об этом Report сообщил источник в министерстве.

По его словам, Ф.Ахмедов будет контролировать регулирование инновационных и образовательных проектов, деятельность Агентства инноваций и Службы электронной безопасности. С.Мамедов будет участвовать в регулировании деятельности принадлежащих министерству ООО Aztelekom, Baktelekom и AzInTelecom.