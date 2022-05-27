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Определены сферы ответственности новых заместителей Рашада Набиева

Определены сферы ответственности новых заместителей Рашада Набиева Стали известны сферы, за которые будут ответственны новоназначенные заместители министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева – Фарид Ахмедов и Самир Мамедов.
ИКТ
27 мая 2022 г. 16:09
Определены сферы ответственности новых заместителей Рашада Набиева

Стали известны сферы, за которые будут ответственны новоназначенные заместители министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева – Фарид Ахмедов и Самир Мамедов.

Об этом Report сообщил источник в министерстве.

По его словам, Ф.Ахмедов будет контролировать регулирование инновационных и образовательных проектов, деятельность Агентства инноваций и Службы электронной безопасности. С.Мамедов будет участвовать в регулировании деятельности принадлежащих министерству ООО Aztelekom, Baktelekom и AzInTelecom.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyevin yeni müavinlərinin cavabdeh olacağı sahələr müəyyənləşib

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