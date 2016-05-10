​Определены номинанты NETTY 2016

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2016. По итогам голосования виртуального жюри и экспертного совета из общего числа сайтов участников отобраны веб-сайты, приложения и ИТ-проекты ставших номинантами премии.

Как сообщает Report, победители из числа номинантов будут названы 20 мая в ходе официальной церемонии награждения.

Для определения победителей конкурса к голосованию приступила Академия премии. Представители Академии на основе внутреннего голосования определят по одному победителю в каждой из 16 существующих номинаций. Представители всех номинантов будут приглашены к участию в церемонии. Решением Академии там же будут объявлены победители в почетных номинациях "За вклад в развитие отечественных информационных технологий" и "ИТ-событие года". Также состоится награждение победителей номинаций "Мобильное приложение года" и "Выбор сети".

В текущем году конкурс проводится при всесторонней поддержке министерства связи и высоких технологий Азербайджана и министерства культуры и туризма Азербайджана.

Отметим, что премия NETTY была основана в 2004 году – это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.