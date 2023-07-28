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Определен лучший складной смартфон

Определен лучший складной смартфон Складной смартфон Galaxy Z Fold 5 от Samsung при сравнении с Pixel Fold от Google является более удобным гаджетом из-за хорошей оптимизации приложений для больших экранов.
ИКТ
28 июля 2023 г. 05:39
Определен лучший складной смартфон

Складной смартфон Galaxy Z Fold 5 от Samsung при сравнении с Pixel Fold от Google является более удобным гаджетом из-за хорошей оптимизации приложений для больших экранов.

Как передает Report, об этом сообщает The Verge.

При сравнении двух устройств с гибкими экранами, главное различие заключается в дизайне экрана. Galaxy Z Fold 5 способен похвастаться высоким и тонким 6,2-дюймовым внешним дисплеем и 7,6-дюймовым внутренним дисплеем. При этом Pixel Fold имеет 5,8-дюймовый внешний экран и 6,2-дюймовый внутренний, способный раскрываться в альбомной ориентации.

"Galaxy Z Fold 5 больше подходит для пользователей, требующих повышенной производительности у устройства и многозадачного использования приложений", - говорится в статье.

В то же время Pixel Fold больше подходит для просмотра контента, будто это планшет с менее широким экраном. Внешний экран Pixel Fold, который меньше 5,8 дюйма, гораздо более удобен в качестве стандартного смартфона, чем более широкий второй экран Fold 5, констатировали журналисты.

По мнению журналистов The Verge, в остальном смартфоны имеют много общих черт. У них примерно одинаковый объем оперативной памяти, степень защиты IPX8, расположение сканера отпечатков пальцев, частота обновления экрана в 120 Гц и похожий уровень цен на модельный ряд.

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